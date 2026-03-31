Биолог Глазков рассказал, что в Москве-реке можно поймать сома, щуку и окуня

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал «Москве 24» , что в Москве-реке можно поймать сома, щуку, окуня и плотву.

По словам эксперта, загрязнения в водоемах обычно остаются на поверхности, а рыба обитает на глубине, где вода чище. Размер улова зависит от мастерства и везения.

Как пояснил специалист, окунь обычно весит около 100–150 граммов, но можно выловить и рыбу весом до 1,5 килограмма. Плотва чаще всего весит примерно 150–200 граммов, щука — от одного до 16–20 килограммов, а сом может достигать веса от 40 до 100 килограммов.

Эксперт также напомнил о существовании мест, где ловля рыбы запрещена, таких как особо охраняемые природные территории.