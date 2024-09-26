Биолог Глазков объяснил, что летучая мышь не может взлететь с земли без посторонней помощи

Если летучая мышь оказывается на земле, ей сложно подняться в воздух без помощи. Для того чтобы расправить свои большие перепончатые крылья, ей нужно найти какую-либо возвышенность. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил биолог Павел Глазков.

Он посоветовал в случае, если кто-то нашел летучую мышь на дороге, надеть перчатки для своей безопасности и пересадить животное на дерево. С помощью своих когтей мышь сможет зацепиться за кору, легко забраться на дерево и, если захочет, улететь.