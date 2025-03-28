Биолог Глазков: лучшим угощением для ежа станет фарш или кусочки мяса

Недавно в Курортном районе Петербурга встретили ежа. Биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделился советами о том, чем не следует угощать животное.

Специалист отметил, что иглы на спине и боках ежа не согревают его. Он рассказал, как наблюдал за животным ночью при помощи тепловизора. Весь еж светился ярко-белым, это значит, что потери тепла происходили по всему телу, написал Piter.TV.

Если вы встретите ежа, то лучшим угощением для него будет фарш, кусочки мяса или размоченный кошачий или собачий корм. Молоко давать не стоит. В организме ежей нет фермента, который расщепляет лактозу. Употребление молока, творога или сметаны может вызвать у животного серьезное расстройство пищеварения и даже привести к гибели.