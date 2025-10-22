Биолог Евсютин отметил, что в России редко можно встретить опасных для человека насекомых в домах
Биолог, методист Тульского экзотариума Алексей Евсютин рассказал «ТСН24», какие насекомые могут случайно попасть в квартиру.
По словам специалиста, в наших краях редко можно встретить опасных для человека насекомых в домах. Однако некоторые виды все же могут попасть в жилище.
«Чаще всего встречаются только бумажные осы, которые могут залететь в окно или форточку. Осы могут ужалить, и их яд может вызвать аллергическую реакцию», — поясняет Алексей Евсютин.
Также в квартиры могут попасть комнатные мухи, мухи-дрозофилы и мухи-жигалки. Они являются переносчиками множества инфекционных заболеваний. Кроме того, в дома могут проникнуть и другие насекомые: комары, муравьи, тараканы, блохи и постельные клопы.
Биолог отмечает, что некоторые виды насекомых попадают в дома случайно, а другие — в поисках места для зимовки.
Евсютин подчеркивает, что важно быть внимательным и принимать меры по предотвращению распространения насекомых в жилище.