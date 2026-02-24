Биолог Чуб заявил, что решение проблемы инвазивных растений с помощью штрафов может вызвать бюрократический коллапс

В Москве могут полностью истребить американский клен (ясенелистный), который уже попал в список инвазивных растений. «Вечерняя Москва» выяснила, почему это дерево, которое растет практически в каждом дворе, теперь вне закона.

По словам директора «Аптекарского огорода», доктора биологических наук Владимира Чуба, проблема инвазивных растений освещается однобоко. На правительственном уровне утверждается список таких видов, в который входят борщевик Сосновского и американский клен, а также другие растения, например, рейнутрия сахалинская.

Американский клен у нас никогда не произрастал, он родом с другого континента. Его пытались культивировать с XVIII века, но он показывал слабую зимостойкость и был капризным оранжерейным растением. Позже удалось отобрать сорта клена из более северных границ ареала, и они хорошо прижились в России.

К концу XX века клен адаптировался и стал сеяться там, где его не просят: на лугах, на откосах шоссе и вдоль железных дорог, во дворах. Это вызвало обеспокоенность экологов, поскольку под кленом ничего не растет из местной флоры, и он не интересен для насекомых.

Владимир Чуб утверждает, что основная масса клена растет на просторах города, и если правильно вести уход за зелеными насаждениями, клен в них не внедряется. Однако решение проблемы инвазивных растений с помощью штрафов может вызвать бюрократический коллапс и дополнительные расходы.

Эксперт считает, что нужна программа по сдерживанию распространения клена в естественных растительных сообществах. Необходимо определить места, где с ним надо бороться жестко, и места, где его можно оставить.