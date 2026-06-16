Биолог Чепурнов указал на отсутствие риска эпидемии лихорадки Эбола в Европе и России

Риск возникновения эпидемии вируса Эбола в Европе и России исключен, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам эксперта, вирус Эбола не передается аэрозольным путем, что исключает возможность его широкого распространения. Заражение возможно только при близком контакте с инфицированным человеком без соблюдения мер предосторожности.

Чепурнов подчеркнул, что распространение вируса происходит в основном в условиях, когда люди без средств защиты ухаживают за больными или контактируют с телами умерших. Это, по его мнению, происходит либо из-за незнания, либо из-за санитарной неграмотности.