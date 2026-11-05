Биолог Антоненко предупредила об опасности кормления белок

Биолог Татьяна Антоненко предупредила, что подкармливание белок в парках создает угрозу заражения бешенством. Специалист подчеркнула, что эти животные являются переносчиками множества паразитов и опасных инфекций, а их внешний вид обманчив. Ее слова приводит aif.ru .

С начала 2026 года Роспотребнадзор зафиксировал более 500 случаев нападений грызунов на людей, из которых свыше 200 пришлось на Ставропольский край и более 100 на Москву. Эксперты связывают рост агрессии с тем, что люди приучают зверьков брать еду с рук, пишет Ura.ru.

Последствия контакта могут быть фатальными: помимо бешенства, белки переносят лептоспироз и туляремию. Женщине, которую животное исцарапало в лесопарке после велосипедной прогулки, пришлось проходить курс инъекций для предотвращения развития вируса.