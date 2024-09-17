Биолог Алексеева посоветовала использовать фитолампы, чтобы спасти комнатные растения от осеннего увядания

Чтобы предупредить увядание комнатных растений осенью, рекомендуется использовать фитолампы. Об этом сообщила NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.Эксперт подчеркнула, что сокращение светового дня может негативно сказываться на состоянии растений.

Она отметила, что укороченный световой день может вызывать угнетение у растений, и поэтому в некоторых случаях стоит прибегнуть к искусственному освещению. Обычные лампы не подойдут для этой цели. Необходимы фитолампы, чьи спектры максимально приближены к оптимальному для растений естественному свету, пояснила биолог.

Алексеева добавила, что у многих видов растений в осенний период происходит замедление различных процессов. Важно учитывать, что некоторые цветы предпочитают тепло, и открытые окна или сквозняки могут негативно повлиять на их состояние.

Она рекомендовала временно переместить такие растения в более защищенное место. В качестве важного аспекта, который следует учитывать, эксперт также упомянула необходимость поддерживания уровня влажности для растений в период отопления.