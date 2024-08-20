Биолог Абдуллаева призвала хранить еду в стеклянной или эмалированной посуде

Некоторые виды посуды совершенно не подходят для хранения пищевых продуктов. Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности в Университете РОСБИОТЕХ, доктор биологических наук Асият Абдуллаева рассказала Life , на что следует обратить внимание при выборе емкостей для еды.

Она отметила, что пластиковые контейнеры — не лучший вариант. При нагревании пластик может выделять химические вещества, которые представляют опасность для здоровья, поэтому не рекомендуется использовать их для хранения горячих, только что приготовленных блюд.

Важно регулярно заменять пластиковую посуду и мыть ее сразу после использования. Для хранения продуктов предпочтительнее использовать стеклянные и эмалированные емкости.

Однако при эмалированной посуде необходимо следить не только за состоянием покрытия, но и за его цветом: красной, желтое или коричневое может содержать токсичные вещества, опасные для здоровья.