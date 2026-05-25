Биохимик Попова предложила использовать дегтярное мыло для борьбы с тлей на участке

Садоводы постоянно ищут эффективные способы защиты растений от вредителей. Биохимик и опытный дачник Екатерина Попова поделилась советами по борьбе с наиболее распространенными вредителями сада и огорода, передала «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, для борьбы с тлей можно использовать порошкообразные препараты или народные средства, такие как дегтярное мыло или нашатырный спирт. При обнаружении тли на розах можно применить химический препарат «Искра золотая».

Паутинный клещ требует более тщательного подхода. Необходимо провести несколько обработок с интервалом в 10–12 дней, используя биопрепарат «Фитоверм». Важно вовремя обнаружить вредителя и не допустить полного пожелтения листьев.