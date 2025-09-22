Биохимик Ивашкина заявила, что стресс и страсть схожи по влиянию на физиологию

Влюбленность — это эмоциональное состояние, которое помогает людям сблизиться, но оно не может длиться вечно. Об этом сайту KP.RU рассказала доцент кафедры общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы, профессор кафедры организации профессионального образования и образовательных технологий ФДПО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Марина Ивашкина.

«Страстные переживания влияют и на физиологию, и на психику, подобно стрессу. Представляете, если бы человек все время был на пике переживаний? Что произошло бы с сердечно-сосудистой, эндокринной и другими системами организма?» — отметила эксперт.

Биохимик добавила, что на начальных этапах влюбленности человек может чувствовать легкую зависимость от объекта симпатии. Возникают навязчивые мысли о встречах, желание общаться чаще и искать поводы для контакта.

Это похоже на обсессивно-компульсивные механизмы, но такой процесс помогает формировать эмоциональную близость. страстные чувства и эмоциональный всплеск имеют ограниченный срок действия и со временем проходят, подчеркнула Ивашкина.