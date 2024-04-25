Биография режиссера Пазолини подверглась цензуре в России | 360°

Общество 25 апреля 2024, 18:54 Биография режиссера Пазолини подверглась цензуре в России Издательство АСТ отцензурировало биографию итальянского режиссера Пазолини Freepik

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Издательство АСТ подвергло цензуре книгу о жизни и творчестве итальянского режиссера Паоло Пазолини, объяснив это требованиями законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Эксмо-АСТ в Telegram-канале.

Книга Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» вышла в переводе Мильды Соколовой. Издательство закрасило черным цветом фрагменты, которые могут попасть под статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола.

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«Такое решение не является универсальным. Как правило, зарубежные издатели нон-фикшна не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста рукописи. Однако в данном случае правообладатель одобрил предложение издательства АСТ, текущая версия в России вышла с его разрешения», — объяснили в пресс-службе.

Редакция назвала решение вынужденным, но честным. В издательстве отметили, что если бы они просто вырезали неугодные абзацы, то сложилось бы впечатление, что их в книге и не было вовсе.

«Подобная практика — выпускать книги с заретушированными фрагментами, которые не соответствуют требованиям законодательства — уже широко применяется в российских издательствах», — добавили в пресс-службе.

Издательство добавило, что таким образом книга стала интерактивной и позволяет читателю самостоятельно выяснить, о чем говорится в скрытых фрагментах.

По оценке Telegram-канала «Осторожно, новости», издатели закрасили примерно пятую часть книги. Местами перечеркнуто несколько страниц подряд.

Ранее британское издание переписало романы писательницы Агаты Кристи так, чтобы они соответствовали новой этике. Редакторы убрали фрагменты, связанные с национальной принадлежностью и обыгрыванием расовых различий.