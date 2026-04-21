Биографии Булгакова и Высоцкого начнут маркировать из-за закона о наркотиках

В России под действие закона о запрете пропаганды наркотиков попадут биография Михаила Булгакова, написанная Алексеем Варламовым, и книга Владимира Новикова о жизни Владимира Высоцкого. Книги начнут маркировать. Об этом сообщило РИА «Новости» .

С 1 марта начали действовать поправки к федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах», устанавливающие уголовную и административную ответственность за распространение литературных и художественных произведений, где упоминаются наркотики.

На сайте Российского книжного союза (РКС) появился перечень изданий, которые содержат ссылки на наркотические вещества и должны получить особую маркировку. Этот список подготовили издатели для саморегулирования в отрасли, чтобы снизить вероятность штрафов и сформировать единый подход в правоприменении.

