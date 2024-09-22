Билеты по 700 тысяч и вип-комнаты. Силовики сорвали секс-вечеринку в Петербурге

Shot: в Петербурге сорвали секс-вечеринку с входными билетами по 700 тысяч

Секс-вечеринку в смокингах, черных платьях, масках и с фаллоимитаторами разогнали в Санкт-Петербурге, сообщили источники Telegram-канала Shot. По их информации, сделать это силовиков попросили местные общественники.

Прибывшие на место полицейские не дали организаторам провести «ночь искушений». Собеседник Shot уточнил, что за «мир без сковывающих правил и границ» и обещание «познать истинное искушение» с посетителей брали немалые деньги — цены на билеты начинались от 35 тысяч рублей (для девушек) и от 145 тысяч для мужчин. Самые дорогие входные билеты стоили 695 тысяч рублей (для пары).

Девушек ждали в черных платьях, а мужчин в смокингах. Главным атрибутом встречи должна была стать черная маска.

В начале сентября на секс-вечеринки пожаловались в Москве. Местный сантехник устраивал пикантные встречи в подсобке столичного ЖК.