Библиотеки Москвы начали возрождение книжной культуры совместно с родителями и педагогами

Несмотря на огромное разнообразие гаджетов и виртуальных развлечений, дети Москвы вновь начинают ценить печатные издания. Эксперты отметили рост интереса молодежи к классическим произведениям и современным авторам, подчеркнув важность чтения для формирования мышления и воображения, передала «Вечерняя Москва».

«Книжная культура возрождается благодаря инициативе самих родителей, библиотекарей и педагогов, внедряющих интерактивные формы взаимодействия с детьми», — подчеркнула руководитель Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

Специалисты советуют регулярно читать детям вслух, обсуждать сюжеты произведений и вовлекать юные умы в театральные постановки на основе полюбившихся историй. Важность иллюстраций и качества полиграфического исполнения также подчеркивает значимость восприятия ребенком визуальной составляющей книги.

Современные технологии тоже играют важную роль в популяризации чтения. Приложения вроде «Яндекс.Книга» позволяют прослушивать произведения и облегчают доступ к большому количеству авторов.

Таким образом, стремление вернуть детям радость познания мира через чтение усиливается, доказывая, что классика остается актуальной и востребованной частью культурного наследия нашей страны.