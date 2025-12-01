Биатлонист Васильев заявил, что россияне не смогут вернуться на Кубок мира из-за «отъявленных русофобов» в IBU

У российских биатлонистов нет шанса вернуться на международную арену, пока в Международной федерации биатлона (IBU) «отъявленные русофобы». Таким мнением поделился двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с NEWS.ru .

«К сожалению, сейчас в IBU собрались отъявленные русофобы. Они даже не обсуждали вопрос возвращения российских и белорусских биатлонистов на международные соревнования. Это прямое нарушение Олимпийской хартии и Конституции IBU, принципа спорта вне политики», — подчеркнул собеседник.

Биатлонист добавил, что важнейший пункт нарушил Томас Бах, который убедил все международные федерации отстранять спортсменов из России и Белоруссии.