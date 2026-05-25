BGR: частая перезагрузка помогает улучшить работу компьютера с Windows 11

По данным американского онлайн-журнала BGR, специализирующегося на технологиях и новинках в области гаджетов, частая перезагрузка компьютера с операционной системой Windows 11 способствует устранению небольших неполадок, отметил сайт aif.ru .

В своей публикации журнал уточняет, что результаты перезагрузки и полного выключения устройства различаются.

«Если вы используете команду выключения, чтобы дать компьютеру остыть или обеспечить его безопасность, это нормально и иногда рекомендуется для предотвращения случайных повреждений», — поясняет BGR.

Однако, по мнению издания, перезагрузка является более эффективным способом для очистки системы от технических проблем или улучшения ее производительности.