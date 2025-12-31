Безработным ветеранам СВО помогут открыть свое дело по соцконтракту

Программу социального контракта для не имеющих работы ветеранов специальной военной операции их родных запустили в России. Она предусматривает выделение до 350 тысяч рублей для открытия собственного бизнеса, сообщила пресс-служба правительства.

Воспользоваться этой возможностью могут ветераны СВО, признанные безработными, а также их супруги, имеющие инвалидность I или II группы, если бывший военнослужащий откажется от такой помощи.

Для заключения социального контракта оценки среднедушевого дохода семьи проводить не будут.

Соцконтракт представляет собой договор между оказавшимся в трудной жизненной ситуации заявителем и органами социальной защиты.

Он предусматривает возможность для прохождения переобучения или повышения квалификации для последующего трудоустройства или получение подъемных средств для развития подсобного хозяйства или открытия своего дела.

Новый вид социального контракта для ветеранов спецоперации появится в России с 1 января 2026 года. Как отметил министр труда и социальной политики Антон Котяков, мера станет дополнительной поддержкой россиян, вернувшихся домой с боевых действий. Он подчеркнул, что возможность открыть свое дело позволит бывшим бойцам реализовать свой трудовой потенциал и улучшить качество жизни.