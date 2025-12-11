Бездомный кот Урс получил шанс на новую жизнь благодаря столичным ветеринарам

В столице спасли бездомного кота с серьезной травмой лапы, сообщила « Москва24 » со ссылкой на городскую госветслужбу.

Животное заметили строители метрополитена, которые и отвезли его в Бутовскую ветклинику. У питомца диагностировали обширную рану на правой тазовой конечности. Хирург Дарья Матвеева провела осмотр пациента и сделала заключение: лапу придется ампутировать.

После операции кот отправился на реабилитацию. Вскоре его состояние стабилизировалось. Урс — так назвали пушистого друга — поселился в семье одного из строителей.