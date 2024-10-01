Бессараб рассказала о возможной индексации пенсий с 1 января 2025 года

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала преимущества индексации пенсий с 1 января 2025 года.

По ее словам, в стране может быть принято решение повысить выплаты сразу до максимальных значений.

«Если это будет произведено 1 января, то общее повышение пенсий за каждый месяц будет выше. Это было бы выгоднее в конечном итоге для пенсионеров», — сказала политик.

Ранее СМИ писали, что с 1 января 2025 года пенсии могут вырасти на 7,3%.