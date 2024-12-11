Бессараб поддержала инициативу о повышении пособия для беременных студенток

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ОТР поддержала идею своей коллеги, депутата Яны Лантратовой о повышении выплат от государства беременным студенткам.

Политик напомнила о существующих в России нацпроектах «Семья» и «Кадры». По ее словам, они нацелены, в том числе, на развитие студенческих семей.

«Это и развитие инфраструктуры, это и выделение специальных комнат в студенческих общежитиях», — сказала парламентарий.

Она отметила, что сейчас власти разрабатывают меры поддержки для регионов, где коэффициент рождаемости ниже, чем по всей России. Там семьи с детьми имеют возможность получить компенсацию за аренду жилья и дополнительные стипендии.