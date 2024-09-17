Бессараб назвала верным запрет на усыновление детей для граждан тех стран, где разрешена смена пола

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала законопроект о запрете на усыновление российских детей для граждан стран, где разрешена смена пола. По ее словам, это единственно верное решение, написал RT .

Она назвала античеловечными законы, разрешающие ребенку менять пол.

«Запрет на усыновление в таких странах наших детей является объективно вынужденным и единственно правильным решением», — сказала Бессараб.

Законопроект о запрете на усыновление российских детей для граждан стран, где разрешена смена пола, планируют рассмотреть в Госдуме до конца сентября.