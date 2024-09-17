Бессараб назвала верным запрет на усыновление детей для граждан тех стран, где разрешена смена пола

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала законопроект о запрете на усыновление российских детей для граждан стран, где разрешена смена пола. По ее словам, это единственно верное решение, написал RT.
Она назвала античеловечными законы, разрешающие ребенку менять пол.
«Запрет на усыновление в таких странах наших детей является объективно вынужденным и единственно правильным решением», — сказала Бессараб.
Законопроект о запрете на усыновление российских детей для граждан стран, где разрешена смена пола, планируют рассмотреть в Госдуме до конца сентября.
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