Беседку в Петербурге, в которой снимали фильм «Брат», отреставрируют

Знаменитую беседку, которая расположена на Смоленском лютеранском кладбище и где снимался культовый фильм Алексей Балабанова «Брат», отреставрируют. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на КГИОП Петербурга.

Специалисты уже разработали предварительный проект обновления строения, однако он еще нуждается в ряде корректировок.

Речь о том, что беседка нуждается в реставрации в городе на Неве ведут не первый год. Так, в 2022 году ее все-таки законсервировали, чтобы не допустить еще большего разрушения.

Предполагается, что вариант проекта со всеми корректироваками попадет в КГИОП уже в конце этого месяца. После его принятие будет согласовываться стоимость работ и сроки, в которые их необходимо будет выполнить.