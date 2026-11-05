Беременным объяснили правила безопасного общения с домашними питомцами

Беременным женщинам не нужно изолироваться от домашних кошек и собак при условии регулярных ветеринарных осмотров, но важно соблюдать меры предосторожности. Об этом со ссылкой на Курганский областной перинатальный центр сообщил сайт URA.RU .

Главной опасностью врачи назвали токсоплазмоз, способный вызвать врожденные патологии у ребенка. Будущим мамам советуют поручить уборку лотка другим членам семьи, мыть руки после игр с питомцами, не целовать их и не позволять есть из посуды людей.

Кроме того, медики рекомендовали избегать контактов с бродячими животными, ограничить общение с рептилиями и агрессивными породами собак и кошек, а любые царапины или укусы сразу обрабатывать антисептиком.