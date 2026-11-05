Беременным объяснили правила безопасного общения с домашними питомцами
Беременным женщинам не нужно изолироваться от домашних кошек и собак при условии регулярных ветеринарных осмотров, но важно соблюдать меры предосторожности. Об этом со ссылкой на Курганский областной перинатальный центр сообщил сайт URA.RU.
Главной опасностью врачи назвали токсоплазмоз, способный вызвать врожденные патологии у ребенка. Будущим мамам советуют поручить уборку лотка другим членам семьи, мыть руки после игр с питомцами, не целовать их и не позволять есть из посуды людей.
Кроме того, медики рекомендовали избегать контактов с бродячими животными, ограничить общение с рептилиями и агрессивными породами собак и кошек, а любые царапины или укусы сразу обрабатывать антисептиком.