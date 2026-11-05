Беременным назвали правила безопасных тренировок в бассейне

Плавание помогает будущим мамам снизить нагрузку на позвоночник, контролировать вес и уменьшить отеки при отсутствии медицинских противопоказаний. Об этом сообщил сайт URA.RU .

При неосложненной беременности врачи рекомендуют не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю — например, около получаса плавания в большинство дней. В первом триместре тренировки начинают спокойно, во втором полезна аквааэробика, а на поздних сроках вода снимает напряжение со спины.

Любые занятия важно предварительно согласовать с акушером-гинекологом. Беременным запрещено нырять, прыгать в воду и допускать переохлаждение. Плавание противопоказано при угрозе прерывания беременности, предлежании плаценты, кровянистых выделениях, острых инфекциях и неконтролируемом высоком давлении.