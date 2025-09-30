Бельский анонсировал открытие новой станции метро в Петербурге до конца года

Как минимум одну станцию метро откроют в Санкт-Петербурге до конца текущего года. Она будет располагаться на новой Красносельско-Калининской линии. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» .

По его словам, планируется реализовать проекты, аналогичные прошлогодним, когда под Новый год в Петербурге появилась новая станция.

«И в этом году ждем, что город реализует те обязательства, которые взял на себя», — привел слова Бельского сайт «Росбалт».

Он также отметил, что для Красносельского района это будет серьезный прорыв.