Белоруссия открыла новое генконсульство на территории России

В Нижнем Новгороде открылось четвертое в России генеральное консульство Республики Беларусь. Новое дипломатическое учреждение разместилось на территории Нижегородского кремля, написал сайт brief24.ru.
Ранее в городе функционировало только отделение посольства. Теперь статус учреждения повысился, что открывает новые возможности для дипломатического и экономического сотрудничества между странами, сообщили «Государственные новости».
В зону ответственности нового консульства вошли Нижегородская область и несколько соседних регионов: Мордовия, Владимирская, Ивановская, Костромская, Пензенская, Рязанская и Ярославская области.
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