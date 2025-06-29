Белоруссия открыла новое генконсульство на территории России

В Нижнем Новгороде открылось четвертое в России генеральное консульство Республики Беларусь. Новое дипломатическое учреждение разместилось на территории Нижегородского кремля, написал сайт brief24.ru .

Ранее в городе функционировало только отделение посольства. Теперь статус учреждения повысился, что открывает новые возможности для дипломатического и экономического сотрудничества между странами, сообщили «Государственные новости».

В зону ответственности нового консульства вошли Нижегородская область и несколько соседних регионов: Мордовия, Владимирская, Ивановская, Костромская, Пензенская, Рязанская и Ярославская области.