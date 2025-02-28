«БелНовости»: цветы ландыша содержат гликозиды, парализующие сердце

Зачастую случается, что садовая садовая клумба может таить опасность, а аромат цветов скрывать ядовитые свойства. Редакция сайта «БелНовости» рассказала о семи растениях, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

Прежде всего, речь идет о клещевине. Это растение напоминает пальму с резными листьями и алыми соцветиями. Некоторые садоводы гордятся этим экзотическим видом, но важно знать, что клещевина содержит яд, который может привести к летальному исходу.

Волчье лыко — это куст, усыпанный рубиновыми ягодами. Он может показаться идеальным украшением для тенистого уголка сада. Однако сок стеблей этого растения вызывает ожоги.

Черные ягоды белладонны блестят, как лакированные бусины. Это растение также известно как «ведьмины ягоды». Даже два плода могут стать смертельной дозой для взрослого человека, отмечает сайт «Мир 24».

Цветы дурмана напоминают изящные колокольчики, а их сладкий запах окутывает сад в вечернее время. Однако этот аромат токсичен, он может вызвать головокружение, тошноту и учащенный пульс.

Борщевик быстро растет и закрывает сорняки тенью. Однако сок борщевика может вызвать ожоги даже через одежду, если после работы с растением на кожу попадет солнце.

Кусты олеандра могут цвести очень пышно, однако важно помнить, что токсины этого растения проникают в организм даже через запах, а дым от костра с его ветками — смертелен.

Белые колокольчики ландышей украшают тенистые уголки сада, а аромат ассоциируется с весной. Однако в этих цветах содержатся гликозиды, которые могут парализовать сердце.