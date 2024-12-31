Белгородская область прошла федеральный этап создания СЭЗ

Правительство России поддержало заявку Белгородской области на включение пяти земельных участков в состав свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что регион стал первым из приграничных субъектов России, который прошел федеральный этап создания СЭЗ.

«Правительство Российской Федерации поддержало заявку Белгородской области о включении в состав свободной экономической зоны пяти земельных участков. Белгородская область прошла федеральный этап создания свободных экономических зон первой из приграничных регионов. <...> Стараемся максимально быстро проводить эту работу, потому что нашим предприятиям нужна помощь», — сказал Гладков.

Губернатор добавил, что после новогодних праздников пройдут следующие этапы создания СЭЗ.

Глава правительства Михаил Мишустин отмечал, что включение некоторых районов в свободную экономическую зону поможет регионам не только снизить издержки предпринимателей, но и увеличить производство продукции.