Бельгиец отправился на велосипеде в Китай через Россию

Бельгиец Клод Бруир начал длительное путешествие на велосипеде из Брюсселя в Шанхай 19 апреля. Как сообщили в «РИА Новости» , в Москве он планирует оказаться 9 мая, а финишировать в Китае — 31 августа, где его будет ждать сын.

Бывший чиновник, а ныне спортсмен-любитель, собирается за 19 недель преодолеть 12 тысяч километров через страны Евросоюза, Россию, Казахстан и Китай. Почти весь маршрут — около десяти тысяч километров — он проедет на электровелосипеде с солнечными панелями. Оставшиеся две тысячи километров спортсмен планирует преодолеть на грузовиках, чтобы не сбиться с графика.

«Мой сын обосновался в Шанхае, и я подумал, что хорошо бы его навестить. Таким образом отмечаю ремиссию от рака. В прошлом году я пережил операцию, и вот теперь я снова в форме», — сообщил Бруир.

Он рассказал, что болезнь изменила его взгляд на жизнь — теперь он старается не откладывать важные дела на потом, потому что неизвестно, какой будет его физическая форма в будущем. Именно поэтому он решил отправиться в путь сейчас.

По территории России Бруир планирует проехать 3,8 тысячи километров — от Москвы до Омска — с 1 мая по 10 июня. Его маршрут также пройдет через Казань и Уфу.

«На этом длинном пути, уверен, вы сделаете немало открытий, узнаете новые народы и цивилизации, у вас будет много встреч с прекрасными людьми. И уже менее чем через пять месяцев, надеюсь, вас встретит в Шанхае мой коллега — бельгийский консул и ваш сын», — отметил посол Китая в Бельгии Фэй Шенчао.

Изначально маршрут должен был проходить через Турцию и моря, но в итоге Бруир изменил планы, во многом благодаря контактам с российскими участниками проекта VelloRussia. Его путешествие также поддержали в Китае.