Беговой центр появится в Центральном парке Тулы

В Центральном парке города началось строительство нового объекта — бегового центра. Это событие вызвало интерес у местных жителей, которые активно обсуждают, как оно повлияет на их привычный отдых, сообщила «Тульская Служба Новостей».
Эксперты считают, что появление бегового центра может значительно разнообразить досуг туляков. Благодаря новому объекту у горожан появится возможность заниматься спортом на современном оборудовании и в комфортных условиях.
