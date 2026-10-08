Бедеров объяснил пользу частных базовых станций на удаленных предприятиях
Частные базовые станции способны обеспечить надежную связь на удаленных горно-обогатительных предприятиях при нехватке покрытия сотовых сетей. Об этом в эфире радио Sputnik заявил председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.
Эксперт отметил, что из-за масштабов страны не везде удается развернуть стандартные станции операторов, поэтому решением становятся частные сети.
По словам Бедерова, подобное оборудование обладает повышенным уровнем защиты: оно изолирует внутренний трафик, позволяя сотрудникам общаться друг с другом и при необходимости выходить в интернет.