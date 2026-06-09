Baza в спецпроекте «Голубая орхидея» раскрыла детали международной операции против сети КДВ

Редакция Baza представила спецпроект о беспрецедентной международной операции спецслужб, направленной на ликвидацию крупнейшей в России 90-х сети по производству детской порнографии. В основу лендинг-проекта легли архивные материалы и уголовные дела.

Центральной фигурой расследования стал Дмитрий Кузнецов (КДВ), превратившийся из советского партработника в организатора криминального бизнеса. Авторы восстановили хронологию событий, показав, как правовой хаос эпохи позволил сформироваться этому рынку.

Проект также анализирует эволюцию подобных преступлений в цифровую эпоху — с появлением даркнета и нейросетей. За восемь месяцев деятельности «предпринимателям» удалось заработать около 35 тысяч долларов. При аресте у них изъяли более 600 видеокассет, 200 дисков и тысячи фотографий.

По делу «Голубой орхидеи», затронувшему 24 страны мира от США до Китая, было заведено 64 уголовных дела и конфисковано свыше 10 тысяч носителей информации. Примечательно, что после амнистии часть фигурантов вернулась к преступной деятельности.