Бастрыкин обратится к Воробьеву по проблеме трудовой миграции в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Подмосковья по вопросу незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Активисты из Котельников пожаловались на то, что мигранты в городском округе нарушают общественный порядок и правила дорожного движения, устраивают беспорядки, ведут себя агрессивно и организуют нелегальный бизнес.

Одним из источников проблемы в юго-восточной части Московской области жители назвали ТК «Садовод», в котором нарушается миграционное законодательство.

Бастрыкин признал, что ситуация с нелегальной миграцией в Подмосковье, в том числе в Котельниках, критическая. В регионе отмечается рост криминальной активности иностранцев. Глава СК поручил проверить работу следственного управления по региону в сфере противодействия нелегальной миграции.

Кроме того, Бастрыкин выразил намерение обратиться к главе Московской области Андрею Воробьеву по проблеме трудовой миграции.