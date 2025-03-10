«Бастион»: кибермошенники чаще всего применяют в виде атак программы-шифровальщики

В 2024 году число кибератак на российские компании увеличилось более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Бастион», с которыми ознакомилось издание «Известия». Преступники все чаще стремятся извлечь финансовую выгоду из своих действий. Вместе с тем, компании усилили защитные меры против киберугроз.

Среди ключевых рисков выделяются атаки с использованием шифрующих вирусов (ransomware), фишинговые кампании и DDoS-атаки. Аналитики также отмечают растущую тенденцию к нападениям через подрядчиков, когда злоумышленники проникают в крупные организации через менее защищенных поставщиков услуг.

Эксперты подчеркнули, что российский бизнес выходит за рамки стандартных мер защиты, таких как антивирусы. Все большее распространение получают практики внедрения многофакторной аутентификации для сотрудников и подрядчиков, проведение регулярных аудитов информационной безопасности внешних партнеров, а также использование централизованных систем мониторинга безопасности (SOC).