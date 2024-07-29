Баскетболистка Беглова: будущая спортивная карьера ребенка зависит от выбора школы

Мастер спорта по баскетболу международного класса, чемпионка России и Европы Елена Беглова в беседе с РИАМО рассказала родителям, как правильно выбрать спортивную школу для детей.

По ее словам, от данного решения зависит будущая карьера ребенка. Важно обращать внимание на квалификацию тренерского состава, а также используемый на занятиях подход.

Беглова добавила, что более полную картину об учреждении поможет составить информация о профильном образовании педагогов и наличии опыта работы. Кроме того, стоит учитывать качество оборудования в школе.

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