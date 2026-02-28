Башгидрометцентр спрогнозировал снегопады в Башкирии в начале марта
В Башкирии предстоящая неделя обещает быть относительно стабильной, хотя осадков избежать не удастся. Подробнее сообщил mkset.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра.
Начало календарной весны отметится в республике снегопадами. В ночное время ожидается небольшой или умеренный снег, днем снежные хлопья покроют большую часть региона.
Гололедица на дорогах потребует повышенной внимательности водителей и пешеходов. Юго-западный ветер будет ощущаться умеренно. Температурный режим составит -8…-13 градусов ночью и -3…-8 градусов днем.
