Башгидромет сообщил о снегопаде в Уфе 23 ноября

Синоптики составили прогноз погоды на выходные в Уфе, сообщил Mkset.ru со ссылкой на Башгидромет.

В субботу, 22 ноября, утро начнется с температуры воздуха около -3 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до -8 градусов.

В воскресенье, 23 ноября, утром также ожидается холодная погода с температурой около -3 градусов, а вечером воздух остынет до -5 градусов. Кроме того, возможны кратковременные снегопады и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.