Бариста Соболева указала на связь помола кофе с итоговым вкусом напитка

Руководитель бренд-бариста компании «МилФудс» Дарья Соболева рассказала « Газете.ru » о ключевых правилах, которые помогут раскрыть вкус кофе.

По словам эксперта, правильная настройка кофемашины — один из важнейших факторов.

«Например, некорректный помол сразу сказывается на вкусе: слишком крупный делает напиток водянистым, а слишком мелкий добавляет излишней горечи», — предупредила специалист.

Она также посоветовала обращать внимание на температуру воды: даже небольшое отклонение может изменить вкус. Оптимально начинать со средних значений и корректировать их в зависимости от сорта.

Качество воды тоже влияет на вкус напитка. Высокая жесткость часто становится причиной горечи и приводит к образованию накипи.