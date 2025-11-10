Барана зарезали на глазах у жителей многоэтажки в Тюмени
Жители Тюмени пожаловались на неизвестных, которые зарезали барана посреди улицы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
«Семь человек вытащили животное из Toyota Camry и закололи у детского корта. После погрузили тушу обратно в машину и уехали, оставив на месте лужу крови и клочья шерсти», — говорится в сообщении.
По данным 72.ru, мужчины умылись кровью животного.
«До вечера снег был в крови. Баран дергался, истекая кровью», — рассказала изданию местная жительница.
Обряд совершили неподалеку от школы. Жители дома обратились в полицию.
В июне мигранты разделали барана на детской площадке во дворе ЖК в Новой Москве.