Барана зарезали на глазах у жителей многоэтажки в Тюмени

В Тюмени неизвестные зарезали Барана на глазах у жителей многоэтажки

Жители Тюмени пожаловались на неизвестных, которые зарезали барана посреди улицы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash .

«Семь человек вытащили животное из Toyota Camry и закололи у детского корта. После погрузили тушу обратно в машину и уехали, оставив на месте лужу крови и клочья шерсти», — говорится в сообщении.

По данным 72.ru, мужчины умылись кровью животного.

«До вечера снег был в крови. Баран дергался, истекая кровью», — рассказала изданию местная жительница.

Обряд совершили неподалеку от школы. Жители дома обратились в полицию.

В июне мигранты разделали барана на детской площадке во дворе ЖК в Новой Москве.