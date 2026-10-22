Банщик Комаров призвал отказаться от употребления алкоголя и резкого погружения в купель из-за риска для сосудов

Посещение бани требует постепенного прогрева и умеренных нагрузок, чтобы избежать перегрузки сердца. Об этом челябинский банщик с 25-летним стажем Андрей Комаров рассказал сайту URA.RU .

Специалист посоветовал начинать с короткого захода на пять-семь минут на нижней полке, после чего отдохнуть около получаса и выпить травяной чай или воду. Время в парной нужно увеличивать плавно и не париться дольше, чем длится перерыв.

Комаров предостерег от употребления алкоголя и резкого погружения в купель из-за риска для сосудов. Веником он рекомендовал не бить, а нагнетать пар вдоль тела снизу вверх. Также банщик призвал отказаться от жирных кремов перед парением и не сушить волосы феном сразу после процедур.