Банковский эксперт Бархота: просрочка по ипотеке грозит ухудшением кредитной истории

Россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотечным платежам. Это может испортить кредитную историю заемщика и резко снизить его рейтинг, рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в таком случае последующие займы просто не будут одобрены, человеку будет очень сложно восстановить свою репутацию. Кроме того, при просрочках платежей по ипотеке банк вправе начислить пени, размер которых зависит от условий договора.

Если возникли трудности с погашением кредита, Бархота посоветовал попробовать провести реструктуризацию долга. Однако банк может отказать в этом клиенту.