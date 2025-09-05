Банки.ру: почти половина россиян используют кредитные карты для ежедневных покупок

Около 49% клиентов банков используют кредитные карты для совершения покупок. Об этом говорят результаты исследования финансового маркетплейса Банки.ру, проведенного в сентябре на основе данных 20 миллионов россиян. С данными аналитиков ознакомилось радио Sputnik .

Так, наиболее активными пользователями кредитных карт являются граждане России в возрасте от 18 до 34 лет. Снятие наличных интересует 32% клиентов, кешбэк и бонусы – 19%.

«Самой востребованной категорией бонусных программ оказались ежедневные покупки (супермаркеты, аптеки, одежда, детские товары) — 42%, за которыми с существенным отрывом следуют товары «Все для дома» (ремонт, электричество) — 23%, «Транспорт» (АЗС, такси) —20%, а также товары «Для отдыха» (16%)», — привела фрагмент текста исследования «Газета.Ru».

Кредитный лимит в 50–100 тысяч рублей наиболее востребован у 76% пользователей, а менее 50 тысяч рублей достаточно только для 23% россиян.

«11% предпочли бы иметь лимит в размере от 101 тыс. до 200 тыс. рублей. Лишь 4% запросили кредитный лимит свыше полумиллиона рублей», – заключили в финансовом маркетплейсе.