Банки освоили «партизанскую» тактику вывода приложений в App Store

Российские банки активно используют «партизанскую» тактику вывода приложений в App Store, маскируя их под онлайн-игры или сторонние названия. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Несмотря на неминуемое удаление приложений из онлайн-магазина в течение суток, несколько миллионов клиентов успевают их скачать.

На прошлой неделе «Т-Банк» и «Газпромбанк» публиковали приложения в App Store под названиями названием VibroGym App и CashHunter. Аналогичную схему придумал «Сбер», замаскировав приложение под названием «Вжух», которое успели скачать 9,5 миллиона человек.

Аналитики объяснили это стремление охватить состоятельных клиентов владельцев iPhone. По их словам, экономически выгодно даже кратковременное размещение в App Store. Это оказалось эффективнее офлайн-установок.

В App Store в 2023 году появились три фейковых банковских приложения. Разработчики софта для получения займов, подбора авто и генерации изображений пытались повысить их рейтинг за счет большого количества скачиваний.