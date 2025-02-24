Банк «Русский Стандарт»: средний чек россиян за ЖКУ превысил четыре тысячи рублей

В 2024 году средний чек россиян за коммунальные услуги сначала увеличивался, достигнув максимума во втором квартале (4 288 рублей), но с третьего квартала стал снижаться. Об этом пишет сайт «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

По информации аналитиков, к концу года средний чек за коммуналку опустился до 4 029 рублей. Такое изменение эксперты объясняют сезонностью и погодными факторами, которые включают в себя теплое лето и мягкую зиму. Исследование проводилось в феврале.

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