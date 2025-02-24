Банк «Русский Стандарт»: средний чек россиян за ЖКУ превысил четыре тысячи рублей

В 2024 году средний чек россиян за коммунальные услуги сначала увеличивался, достигнув максимума во втором квартале (4 288 рублей), но с третьего квартала стал снижаться. Об этом пишет сайт «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».
По информации аналитиков, к концу года средний чек за коммуналку опустился до 4 029 рублей. Такое изменение эксперты объясняют сезонностью и погодными факторами, которые включают в себя теплое лето и мягкую зиму. Исследование проводилось в феврале.
Волонтеров из Лыткарина наградили за помощь бойцам СВО
Шесть человек пострадали при пожаре в доме на юго-западе Москвы — источник
Встреча жителей с депутатом Госдумы Михаилом Терентьевым прошла в Балашихе
Свыше 5 тысяч тюльпанов вырастила фермер из Одинцовского округа к 8 Марта
Школу в «Первом квартале» построят в Ленинском округе в 2025 году
Третий сезон интеллектуальных игр «Квизы Чеховки» начался в Истре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте