Балтийский вокзал в Петербурге обошел Финляндский по пассажиропотоку

По итогам 2025 года Балтийский вокзал стал самым востребованным среди пассажиров в пригородном сообщении в Санкт-Петербурге. Согласно данным пресс-службы ОЖД, им воспользовались 9,3 млн путешественников. Об этом написала Neva.Today .

В прошлом году лидером по числу пассажиров в пригородных направлениях был Финляндский вокзал. С него отправились более 8,9 млн человек. Но в 2025 году Балтийский вокзал сумел обойти его по пассажиропотоку.

Ранее Neva.Today сообщала, что с Балтийского вокзала отправился в первый рейс электропоезд «Финист». Он оснащен современными функциями для комфортных поездок и заменит устаревшие электрички на некоторых маршрутах.