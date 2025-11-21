Балашиха стала самым сложным для россиян городом по постановке ударения

К Всероссийскому Дню словаря аналитики «Яндекса» выяснили, с ударениями в каких словах чаще всего помогают ответы Алисы AI в поиске. В список вошли топ-10 самых популярных слов, а также названия стран и городов.

В 2025 году Алиса AI чаще всего отвечала россиянам про ударение в следующих словах: «звонить», «торты», «красивее», «начинать» («начатый»), «щавель», «договор», «квартал», «облегчать» («облегчить»), «средства» и «понимать» («понявший»).

Самыми длинными из популярных слов, ударение в которых вызывает вопросы, стали «вероисповедание» и «ходатайствовать».

Также жители страны интересовались ударениями в фамилиях. В пятерку вошли Бальмонт, Одоевский, Ожегов, Пикассо и Майков.

Самой «сложной» для постановки ударения страной стал Катар, а населенным пунктом — Балашиха.

Помимо этого, россияне интересовались ударениями в словах, связанных с определенными мировыми событиями. В частности, летом пользователей интересовало, как произносится фамилия музыканта Оззи Осборна, которого не стало в конце июля.

Ранее стало известно, что РАН утвердила два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард».