Байер Головина рассказала, что поддельную косметику можно выявить по упаковке

В последнее время на российском рынке косметики наблюдается рост количества фальсифицированных продуктов. Как сообщила байер Ольга Головина в интервью для Life , с каждым годом становится все труднее отличить оригинальные продукты от подделок.

Для того чтобы выявить подлинный продукт, необходимо задействовать все свои чувства и проявлять максимальную бдительность, подчеркнула эксперт.

Она также добавила, что подделки встречаются во всех ценовых категориях — начиная от товаров стоимостью около 100 рублей и заканчивая продуктами за несколько тысяч. Если раньше мошенники не копировали упаковку и штрих-коды, то сейчас внешне продукция может выглядеть идеально, штрих-код будет соответствовать партии, однако покупателю все равно достанется подделка.

Головина советует внимательно относиться к цене товара: подозрительно низкая стоимость должна вызывать сомнения. Кроме того, важно обратить внимание на качество упаковки. У оригинальной косметики упаковка обычно выполнена безукоризненно, со строгими швами, четкими надписями и прочным материалом. Подделку могут выдать неровности, низкокачественная бумага и размытые логотипы.