Мария Багреева: прием работ для участия в премии «Финкор» продлен до 10 сентября

Прием заявок для участия в Национальной премии «Финкор» на лучшие журналистские работы в сфере экономики и финансов продлили до 10 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Постоянно меняющаяся конъюнктура финансовых рынков, новые экономические вызовы — все это требует от журналистов кропотливой работы с цифрами, фактами, прогнозами, умения доносить сложные темы языком, понятным и специалистам, и обывателям», — заявила она.

Багреева назвала финансовую и экономическую журналистику одним из самых сложных и востребованных направлений в этой сфере в современном мире. По ее словам, цель премии — выявить лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов страны и повысить к ним интерес со стороны журналистов.

Подать заявку на участие могут представители СМИ, редакций радио- и телепередач, блогеры, а также студенты профильных специальностей. Для этого необходимо предоставить журналистские материалы в любой форме, опубликованные в СМИ или в Telegram не ранее 1 августа 2023 года. Количество таких материалов может быть любым.

Подать можно как отдельный материал или эфир, так и проект в целом.

«Мы хотим вовлечь в финансовое просвещение еще больше людей, поэтому ввели новую специальную номинацию для молодежи», — отметил заместитель министра финансов Павел Кадочников.

По его словам, за два года на конкурс поступило более 600 работ из почти 100 российских изданий, радио и Telegram-каналов.

Наградят лауреатов на VIII Московском финансовом форуме, который пройдет осенью.

Премию «Финкор» учредили в 2022 году Министерство финансов и правительство Москвы.