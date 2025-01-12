«Бабушка в сторис» побудила чиновников отремонтировать протекающую крышу в Петербурге

В Петербурге отремонтировали крышу после поста в сторис 103-летней блокадницы

В квартире 103-летней бабушки-блокадницы Нины Сахарновой в Санкт-Петербурге в новогодние праздники протекла крыша. Пожилая женщина передвигалась по квартире с зонтом, везде были расставлены тазы. Крыша в этом доме протекала последние 15 лет, написало издание mk.ru .

Нина Георгиевна проживает в Калининском районе на последнем этаже девятиэтажки на улице Верности. Крыша в очередной раз протекла 8 января. Местные чиновники лишь отмахнулись от проблемы, а женщина опасалась короткого замыкания.

На помощь бабушке пришла внучка Вероника Колдина. Она сфотографировала родственницу с зонтом и выложила в сторис.

«Женщина из правления так и ответила: не создавайте мне дополнительных проблем, иначе буду отвечать вам отписками. А нам с бабушкой что делать?» — отметила Колдина.

Бабушку в сторис заметили петербургские журналисты, в ЖСК-132 им сказали, что крыша в этом доме протекает с 2009 года. В ситуацию вмешался губернатор, и на следующий день «понаехали врачи, телевидение, чиновники, притащили стройматериалы». Жители дома возмущаются, что для решения проблемы нужно «пережить блокаду и дожить до 103-х лет».

Бабушка-блокадница получила известность еще в 2021 году, когда по просьбе внучки начала рассказывать о блокаде на видео.